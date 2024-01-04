Mersin\'de Yaparak Yaşayarak Öğrenme Merkezi Açıldı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, öğrencilere günlük hayat becerileri kazandırmak amacıyla hazırlanan "Yaparak Yaşayarak Öğrenme Merkezi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Akdeniz Belediyesi ve Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce imzalanan protokol sonrasında yapımı tamamlanan Gündoğdu Mahallesi'ndeki merkezin açılışına Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Pehlivan, merkezin açılışında, bilginin kalıcılığı kavramının üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu söyledi.

Öğrenilen konunun kalıcı hale gelmesinin önem arz ettiğini belirten Pehlivan, içinde bulunulan çağın hızla geliştiğini ve değiştiğini dile getirdi.

Bilgi, teknoloji konusunda dünyadaki gelişmelerin takip edilmesi ve bu süreci yönlendirecek nesillerin yetiştirilmesinin önemine değinen Pehlivan, şöyle konuştu:

"İşin ulusal ve uluslararası boyutu, gidişatı ve benzeri birçok detayı var. Bu detaylar gündemdeyken böyle bir merkezi açmak, bu gidişata ve gelişmelere Akdeniz ilçemizden kapı açmış, aralamış oluyoruz. Gençlerimizi, çocuklarımızı erken yaşlarda bilimle, teknolojiyle tanışmasına rehberlik edecek bir merkeze sahip oluyoruz. Bu merkezler ne kadar artarsa çocuklarımızın da ilgisi artacaktır."

Pehlivan, eğitimle ilgili her konuda devletin tüm imkanıyla öğrencilerin yanında olduğunu belirterek, bu merkezin açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Mustafa Gültak da merkezden diğer ilçelerdeki öğrencilerin de faydalanacağını ifade etti.

Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek de merkezin öğrencilere fayda sağlayacağını ve burada yer alan eğitim materyalleriyle çocukların yaparak, yaşayarak öğreneceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol ve öğrenciler merkezin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından Vali Pehlivan, öğrencilerle merkezdeki atölyeleri gezerek, yetkililerden bilgi aldı.