Mersin'de yaralı gencin tutukluluğuna tepki

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Mersin'de düşmeye bağlı yaralandıktan sonra tutuklanan gencin yakınları tedavi sürecinin tamamlanmasını istiyor

Ağabey Hasan Örge: "Kardeşimin bir suçu olabilir ama önce iyileşsin, iyileştikten sonra cezasını çeksin"

MERSİN - Mersin'de yaklaşık 10 gün önce yüksekten düşen 28 yaşındaki Hatip Örge, hakkında bulunan tutuklama kararı nedeniyle tedavisinin ardından cezaevine gönderildi. Ağabey Hasan Örge, kardeşinin henüz tamamen iyileşemediğini öne sürerek, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından suçunun cezasını çekmesini istedi.

Mersin'de yaşayan 28 yaşındaki Hatip Örge, yaklaşık 7 yıl önce banka hesabının kullanılmasına bağlı olarak hakkında dolandırıcılıktan dava açıldı. Dava süreci tamamlanırken Örge, 13 Şubat'ta Toroslar ilçesindeki bir yakınını ziyarete gitti. Burada yaklaşık 10 metre yüksekten düşen genç, Mersin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Her iki bacağında kırıklar oluşan ve sırtında dikiş bulunan Örge, hakkında bulunan tutuklama kararı nedeniyle tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ağabey Hasan Örge ise kardeşinin henüz tamamen iyileşemediğini öne sürerek, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından suçunun cezasını çekmesini istedi. Bu arada Hatip Örge'nin düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"Önce iyileşsin, iyileştikten sonra cezasını çeksin"

Hasan Örge, 13 Şubat'ta balkondan düşen kardeşi hakkında daha önceden banka hesabına gelen para nedeniyle görülen devada tutuklanma kararı çıktığını söyledi. Düşmeye bağlı olarak kardeşinin bacakları ve belinden ameliyat geçirdiğini, akciğerinde ise sönme olduğunu belirten Örge, "Tutuklanmasının ardından kardeşimi cezaevine götürdüler. Cezaevinde durumunun kötüleşmesi üzerine tekrar hastaneye yatırdılar. Biz kardeşimizi göremiyoruz. Kardeşimin bir suçu olabilir ama önce iyileşsin, iyileştikten sonra cezasını çeksin. Biz buna karşı değiliz" dedi.

Kardeşinin durumunun kötü olduğunu ve kendine bakacak halde olmadığını savunan Örge, "Bir cezaevine götürüyorlar, tekrar hastaneye getiriyorlar. Kardeşimizi göremiyoruz. Hayati durumunun risk taşıdığını görüyoruz. Doktor taburcu olmasını onaylamış ama biz kardeşim hakkında heyet raporu istiyoruz" diye konuştu.

Örge, kardeşinin tedavi sürecinin tamamlanması için avukat aracığıyla başvuruda bulunacaklarını kaydetti.