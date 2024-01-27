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Mersin'de yasa dışı bahis çetesine operasyon: 15 gözaltı - Son Dakika
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Mersin'de yasa dışı bahis çetesine operasyon: 15 gözaltı

Mersin'de yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 300 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi. Tutuklanan şüphelilerden 10'u, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin\'de yasa dışı bahis çetesine operasyon: 15 gözaltı
27.01.2024 - 11:44,
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MERSİN'de yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Hesaplarında 300 milyon liralık para hareketliliği olan şüphelilerden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yasa dışı bahis sitesi yönettiği ve oynattığı tespit edilen şüphelilere yönelik 17 adrese operasyonlar düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de katıldığı, dron destekli operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 23 mermi ele geçirildi, 43 dijital materyale ise el konuldu. Baskın yapılan bir adreste, şüphelinin kullandığı cep telefonunu dışarıya atması ise polis kamerasına yansıdı.

Emniyette sorgulanan şüphelilerin hesaplarında 300 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi. İşlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Mersin'de yasa dışı bahis çetesine operasyon: 15 gözaltı - Son Dakika
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