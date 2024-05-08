Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 19 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 19 şüpheli gözaltına alındı

Mersin\'de yasa dışı bahis operasyonu: 19 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 19 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 23 kişinin yakalanması için başlatılan operasyonda 19 şüpheli yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda, suçun işlenmesinde kullanıldığı değerlendirilen birçok elektronik cihaz ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü ve polis, diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

08.05.2024 21:47
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Mersin'de yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 19 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yasa dışı bahis oynatan 23 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 19 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada, suçun işlenmesinde kullanıldığı değerlendirilen 17 cep telefonu, 16 SIM kart, hard disk, dizüstü bilgisayar, tablet ve hafıza kartı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Polis, adreslerinde bulunmayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 19 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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