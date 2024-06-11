Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 11 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin\'de Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise çeşitli dijital malzemeler ve dokümanlar ele geçirildi.

11.06.2024 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de jandarma ekiplerinin yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen 11 şüpheli teknik ve fiziki alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz, Erdemli, Mezitli, Yenişehir ve Toroslar ilçelerindeki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 11 zanlı yakalandı, adreslerde 13 cep telefonu, 15 SIM kart, 3 tablet, 23 kredi kartı, 2 hesap cüzdanı, hafıza kartı, 22 tabanca fişeği ve yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen 5 bin 500 lira ele geçirildi.

Aramalarda bulunan çok sayıda dijital malzeme ve doküman incelemeye alındı.

Kaynak: AA

Operasyon, Jandarma, Mersin, Güvenlik, Suç, Operasyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 11 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:27 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dikkat çeken hediye “Payidar Gondol“un anlamı bir hayli derin Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken hediye! "Payidar Gondol"un anlamı bir hayli derin
23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 08:06:11. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 11 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement