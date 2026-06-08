Mersin'de Yaya Geçidinde Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Mersin'de Yaya Geçidinde Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin\'de Yaya Geçidinde Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
08.06.2026 00:16
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Anamur'da yaya geçidinden geçmeye çalışan Fatıma Abdurrahim, otomobil çarpması sonucu öldü.

MERSİN'in Anamur ilçesinde yaya geçidinden yolun karşına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Fatıma Abdurrahim (59), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Bozdoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Mamure Kalesi girişinde bulunan yaya geçidinden ailesi ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Fatıma Abdurrahim'e, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 07 BRE 117 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre savrulan Abdurrahim'in öldüğünü belirledi. Abdurrahim'in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünü gözaltına polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Mersin, Anamur, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Yaya Geçidinde Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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