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Mersin'de yaz yağmuru vatandaşlara zor anlar yaşattı

Yağışın etkisiyle yollar göle döndü

MERSİN - Mersin'de temmuz ayında yağan yaz yağmuru kent genelinde etkili olurken, bazı bölgelerde su birikintileri oluştu, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarı yaptığı Mersin'de, sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Şiddetini artıran ve yaklaşık 1 saat süren yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Yağış nedeniyle Adana-Mersin arasındaki D-400 karayolunda zaman zaman ulaşımda aksamalar meydana geldi, yer yer su birikintileri oluştu.

Sıcak havaların ardından yağmurun tadını çıkaran vatandaşlardan Özmert Cengiz, "Bu yaz sıcakları içerisinde yağmur bizim için iyi oldu. Beklediğimiz yağmurdu, geç geldi. Yaz ayında bu havanın olması bizi sevindirdi" dedi.