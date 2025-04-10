Mersin'de Yazlık Apartmanda Hırsızlık Olayı: 8 Daire Soyuldu - Son Dakika
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Mersin'de Yazlık Apartmanda Hırsızlık Olayı: 8 Daire Soyuldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde, kış aylarında boş kalan yazlık apartmanın 8 dairesi hırsızlar tarafından soyuldu. Güvenlik kameralarıyla tespit edilen 4 hırsız, polis tarafından gözaltına alındı. Dairelerde hırsızlık yapan şüphelilerin, bir süre dairelerde kaldıkları ve tavla oynadıkları belirlendi.

10.04.2025 07:17
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MERSİN'in Erdemli ilçesinde, kış aylarında kimsenin yaşamadığı 4 katlı 12 dairelik yazlık apartmanın 8 dairesi hırsızların hedefi oldu. Hırsızlık için girdikleri dairelerde tavla da oynadıkları belirlenen 4 hırsız, güvenlik kameraları tarafından da görüntülenip, gözaltına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Kızkalesi Mahallesinde meydana geldi. Daire sahiplerinden İrfan Nergiz, dün akşam saatlerinde dairesine geldiğinde apartmanın merdiven elektriğinin kesik olduğunu fark etti. Dairesine girdiğinde kapısının açık ve iç kapıların de kırık olduğunu gören Nergiz, evine hırsız girdiğini anlayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları ilk incelemede aynı binada 7 dairede daha hırsızlığın gerçekleştiğini belirledi. Hırsızların bazı dairelere balkon camlarını kırarak girdikleri ve çaldıkları eşyaları balkonlardan taşıdıkları tespit edildi.

HIRSIZLAR KAMERADA

Polis ekipleri, bölgedeki iş yeri ve otellerin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Apartmana giren- çıkan ve çevrede gözetleme yapan şüpheliler, güvenlik kameraları izlenerek tespit edildi. Ayrıca güvenlik kameralarına hırsızların çaldıkları eşyalarla apartmandan ayrılmaları da yansıdı. Eşkalleri ve kimlikleri belirlenen hırsızlık şüphelileri M. Ş., S.K., C.S. ve S. D., Erdemli polisinin eş zamanlı yaptığı baskınlarla yakalandı. Hırsızları sorguya alan polis, çalıntı eşyaların satıldığı yerleri de saptadı. Soruşturma kapsamında hırsızların, taşımada zorlandıkları buzdolaplarının motorlarını söktükleri, bunun dışında evlerdeki mikrodalga fırın, elektrikli su sebilleri, yataklar, klima ve televizyon gibi eşyaları da çaldıkları ortaya çıktı.

EVDE TAVLA OYNAMIŞLAR

Hırsızlık yapılan evlerde yapılan incelemelerde, şüphelilerin bir süre dairelerde kaldıkları, yazdan kalma soğuk içecekleri içtikleri ve tavla oynadıkları da tespit edildi.

'ORTALIK SAVAŞ ALANI GİBİYDİ'

Evi soyulan apartman sakinlerinden İrfan Nergiz, gördüklerini şu sözlerle anlattı:

"6 aydır daireme gelmedim. Akşam daireme geldiğimde kapıların açık olduğunu gördüm. İçeriye baktığımda her taraf dağınıktı. Odaları gezdiğimde dairemde hırsızlık yapıldığını fark ettim. Beyaz eşyalarımı alıp götürmüşler, klimayı sökmüşler. Ortalık savaş alanı gibiydi. Merdivenden inerken bütün dairelerin kapılarının açıldığını fark ettim. Hemen polisi aradım, şikayetçi oldum. Bu kişiler uzun süredir evleri gözlemişler, ardından hırsızlık olayını gerçekleştirmişler."

'BAŞKALARINA AİT EŞYALARI GETİRMİŞLER'

Dairesinde hırsızlık yapılan Yargıtay Onursal 1'inci Başkanvekili Erdal Sanlı'nın eşi Ümit Sanlı ise komşularının kendilerini arayıp, dairelere hırsızların girdiğini söylediğini dile getirdi. Evden giderken ortalığı derli toplu temiz şekilde bıraktıklarını aktaran Sanlı, "Ev şu an darmadağın. Başkalarına ait eşyaları getirmişler. Beyaz eşyalarımızı götürmüşler. Su sebilini kapıya kadar getirmişler ama götürememişler" diye konuştu.

Operasyonla gözaltına alınan 4 hırsızlık şüphelisinin sorgusunu sürdüren polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Yazlık Apartmanda Hırsızlık Olayı: 8 Daire Soyuldu - Son Dakika

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