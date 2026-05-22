Mersin\'de Zabıta Denetimi

22.05.2026 20:14
Mersin'de zabıta ekipleri, tatlı ürünleri denetleyerek hijyen ve fiyat kontrolü yaptı.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerince, tatlı üretimi ve satışı yapılan işletmeler denetlendi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, bayramda vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla tatlıcılarda denetim yaptı.

Denetimlerde genel temizlik ve hijyenin yanı sıra fiyat etiketlerini kontrol eden ekipler, ürünlerin yapımında kullanılan malzemelerin son tüketim tarihlerini inceledi.

Son tüketim tarihi geçmiş ürün kullanan bir işletmeye 3 bin 705 lira ceza uygulandı.

Ruhsatı olmayan bir işletmeye eksikliklerin giderilmesi için resmi süre tanındı.

Denetimlerin bayram süresince devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

