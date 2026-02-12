Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kampüsü'nde Ücretsiz Atölyeler Yoğun İlgi Görüyor

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Yaşam Merkezi Silifke Yerleşkesi içerisinde hizmete sunduğu Çocuk Kampüsü'nde devam eden akıl ve zeka oyunları, tasarım ve teknoloji, doğa, mutfak, dans, drama ve müzik gibi farklı alanlardaki atölyeler yoğun ilgi görüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Yaşam Merkezi Silifke Yerleşkesi içerisinde hizmete sunduğu Çocuk Kampüsü'nde çocukların gelişimine katkı sağlayan ücretsiz atölyeler devam ediyor. Kampüste yer alan akıl ve zeka oyunları, tasarım ve teknoloji, doğa, mutfak, dans, drama ve müzik gibi farklı alanlardaki atölyeler sayesinde çocuklar hem eğleniyor hem de öğrenme sürecini keyifli hale getiriyor.

Çocuk Kampüsü'nde görev yapan Akıl ve Zeka Oyunları Öğretmeni Ayşe Yılmaz Aydaş, atölye çalışmalarıyla çocukların düşünme becerilerinin geliştiğini vurgulayarak, "Atölyemizde 8-14 yaş arası çocuklara analitik düşünme, problem çözme ve strateji geliştirme becerilerini kazandırmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda bilişsel, duysal ve psikomotor becerilerini destekleyecek etkinlikler sunuyoruz" dedi.

Tasarım ve Teknoloji Atölyesi Öğretmeni Aslı Nur Menteş, çocukların yaratıcılıklarını teknik becerilerle birleştirdiklerini belirterek, "Atölyemiz 8-14 yaş arası çocuklara, yaratıcılıklarını teknik becerilerle birleştirme fırsatı sunmaktadır. Çocuklar burada kendi tasarımlarını yaparak, problem çözme ve planlama yeteneklerini geliştirmektedir. Aynı zamanda görsel düşünce ve ince motor becerileri kazanmalarını sağlıyoruz. Atölye çalışmalarımız, öğrencilerimizin yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak planlanmakta; çocuklara güvenli, eğlenceli ve öğretici bir ortam sunulmaktadır. Çocuk Kampüsü'nde yer alan bütün atölyeler ücretsizdir" ifadelerini kullandı.

Doğa Atölyesi Öğretmeni Hasibe Deveci, atölye çalışmalarının çocukların çevre bilinci kazanmasına katkı sunduğunu aktararak, "Atölyemizde 5-14 yaş arası çocuklarımıza çevreyi tanımalarını, çevre farkındalığı kazanmalarını ve doğal olaylara daha bilimsel yöntemle bakmalarını sağlayan etkinlikler tasarlıyoruz. Çocuklarımızın duygusal, bilişsel ve psikomotor becerilerini dikkate alarak bu ortamları oluşturuyoruz. Çocuklar burayı çok seviyorlar" diye konuştu.

Her hafta program doğrultusunda etkinliklerin çeşitlendiğini söyleyen Deveci, "Bugün toprak türlerini tanıyoruz. 'Hangi toprakta ne yetişir, hangi bitki hangi toprakta daha verimlidir ve daha mutludur', bunları konuşuyoruz. Toprakta yaşayan canlıları öğreniyoruz" dedi.

Çocuk Kampüsü'ne devam eden çocuklar ve aileleri düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Ahmet Göktuğ Parlak: "Buraya gelmekten çok memnunum ve mutluyum. Burası çok eğlenceli. En sevdiğim atölyeler akıl zeka, mutfak, teknoloji, tasarım ve doğa atölyesi."

-Ali Kemal Ak: "Burada günüm çok güzel geçiyor. Tasarım yapıyorum, 3D kalem kullanıyorum. Her gün kursun gelmesini bekliyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Öğretmenlerimi de çok seviyorum, çok nazikler."

-Kumsal Ferah Gürsün: "Toprağın nasıl oluştuğunu ve canlıların nasıl yaşadığını öğreniyoruz. Buraya geldiğimde kendimi çok iyi hissediyorum. Çünkü canlıları gerçekten çok seviyorum."

-Zeynep Uyar: "Silifke'nin böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Nüfus çok kalabalık olmaya başladı. Özel yerlere artık insanlar yetişemiyor. Burası hem güvenilir, hem geniş, hem de ücretsiz olduğu için çok talep var."

-Şüheda Özmen: "Çocuklarımız için çok yaratıcı ve çok eğlenceli bir yer. Öğretmenlerimiz çok ilgili. Çocuğum her gün 'Bugün kursum var mı' diye heyecanla bekliyor. Çünkü çocuklarını özele gönderebilen aileler var, gönderemeyen aileler var. Silifke'de bu kadar kapsamlı etkinliklerin olduğu yer de yok. Burada her saat diliminde bir faaliyet var ve herkese hitap ediyor."