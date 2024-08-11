Mersin'deki Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi - Son Dakika
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Mersin'deki Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ilk yolcu uçağı iniş yaptı. Havalimanı, turuncu renkli hava kontrol kulesi ve pamuk motifleriyle süslenmiş. İlk inişi Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan kalkan uçağı gerçekleştirdi. Havalimanından ilk kalkış ise yine Türk Hava Yolları'nın İstanbul'a giden uçağı oldu.

11.08.2024 13:26
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Mersin'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün katıldığı törenle hizmete açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'na, ilk yolcu uçağının inişi gerçekleşti.

Ağaç formunda tasarlanan hava kontrol kulesi, Çukurova'nın narenciyesinden esinlenilen turuncu rengi ve bölgenin simgesi pamuk motifleriyle süslü havalimanında seferler başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun dün katıldığı törenle açılan havalimanına ilk inişi, 11.43'te Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul'dan havalanan "TK2462" sefer sayılı uçağı gerçekleştirdi.

THY'nin 15 Temmuz Demokrasi Zaferi'nin yaşatılması amacıyla "Gölbaşı" adını verdiği uçağın ardından, Pegasus Hava Yolları'nın Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde filosuna kattığı "Cumhuriyet" isimli İzmir'den kalkan "PGT3010" sefer sayılı uçağı piste ulaştı.

Uçaklar, geleneksel su püskürme seremonisiyle karşılandı.

Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan ilk kalkan sefer ise buradan aldığı yolcularla İstanbul'a dönmek için havalanan THY'nin "Gölbaşı" uçağı oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'deki Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'deki Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi - Son Dakika
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