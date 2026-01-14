Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin "Emekli Evleri" Yoğun İlgi Görüyor

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Yenişehir, Mezitli, Halkkent, Tarsus, Erdemli ve Anamur'da faaliyet gösteren Emekli Evleri, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Emekli Evleri, emeklilerin sosyal yaşamdan kopmadan aktif ve sağlıklı bir hayat sürmesine katkı sağlıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Yenişehir, Mezitli, Halkkent, Tarsus, Erdemli ve Anamur'da faaliyet gösteren Emekli Evleri; yaş almış bireylerin neredeyse her gün faydalandığı, aile ortamının oluştuğu dayanışma ve paylaşım yerleri olarak dikkati çekiyor.

Emekli Evleri'nde üyeler günlerini sohbet ederek, kitap ve gazete okuyarak, dama ve satranç gibi zeka oyunları oynayarak ve çeşitli sosyal etkinliklere katılarak geçiriyor. Tiyatro, sinema, konser, piknik, deniz gezileri ve söyleşi gibi sosyal ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra sağlık taramaları yapılıyor; egzersiz ve spor etkinlikleri düzenleniyor. Bu sayede emekliler hem psikolojik hem de fiziksel olarak aktif kalma imkanı buluyor.

"Emekli Evlerimiz, hareketli ve sağlıklı yaşama destek sunuyor"

Büyükşehir Halkkent Emekli Evi Sorumlusu Çağdaş Yeter, Emekli Evleri'nin sosyalleşme, kültürel faaliyetlere katılma, psikolojik ve fiziksel olarak aktif kalma açısından emekliler için önemli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, "Emekli Evleri'mizde tiyatro, konser, piknik, deniz gezileri, söyleyişi ve sağlık taraması hizmetlerimiz oluyor. Emekli Evleri sadece oturulan yerler değil; sağlık, kültür, spor ve dayanışmanın olduğu yaşam merkezleridir. Emekli Evlerimiz, hareketli ve sağlıklı yaşama destek sunuyor. Emekli Evi üyelerimiz de hizmetlerimizden çok memnun" dedi.

Üyelerin özellikle gezi, söyleşi, tiyatro, sinema, sağlık taraması gibi hizmetleri çok yoğun talep ettiklerini kaydeden Yeter, "Bu hizmetlerimiz 2026'da da devam edecek. Emekli Evlerimizde bir aile ortamı sunuyoruz. Burada olmaktan çok memnun ve mutlular. Biz de onlarla beraber olmaktan mutluyuz. Emekli Evi üyelerimiz, burayı ikinci adresleri olarak görüyorlar. Onlara teşekkür ediyoruz. 2026 yılı sağlıklı, mutlu, huzurlu geçsin" ifadelerini kullandı.

Emekli Evleri, yurttaşların ikinci adresi oldu

Emekli Evi üyeleri ise düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Mehmet Aktaş: "Neredeyse her gün geliyorum. Çoğu ilimizden arkadaşlar var. Samimi bir ortam mevcut. Buranın açılması bize büyük bir fayda sağladı. Hem sosyal hem kültürel yönden çok iyi. Gezilerimiz oluyor, sosyal faaliyetlerde bulunuyoruz. Tiyatroya, pikniğe gidiyoruz. Sağlık taraması oluyor. Güzel bir hizmet."

-Ökkeş Yetim: "Buradan başka zaman geçirecek yerimiz yok. Burası ikinci adresimiz oldu. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Onun için minnettarız" dedi. Emekli Evi'nde kaliteli zaman geçirdiklerini ve gezileri hiç kaçırmadıklarını anlatan Yetim, "Bütün aktivitelere katılıyoruz. Ekonomik yönden bize avantaj sağlıyor, çünkü buradaki aktiviteler başka yerlerde çok pahalı. Açıldığı günden beri güzel bir ortamda günlerimiz geçiyor. Umarım yeni yılda da aynı aktivitelerimiz devam eder."

-Peruze Berki: "Arkadaşlarla bir aile ortamı yarattık. Yuva gibi görüyoruz. Biz emekli olarak hiçbir yere gidemiyoruz, imkanlarımız yok. Emekli Evi'nin düzenlediği geziler, tiyatrolar, konserler oluyor. Burada çayımızı kahvemizi içiyoruz. Rahat bir ortam var. Bazen kahve günü yapıyoruz. Egzersizlerimiz, sporumuz var. Başkanımıza binlerce kez teşekkür ediyoruz. Emekli Evleri her yere örnek oluyor. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneğini bize sunuyorlar."

-Müslüm Doğan: "Birbirimizle istişare ediyoruz. Bazı şeyleri paylaşıyoruz. Bu pahalılıkta insanlar bir yere gidemiyor. Kahveye gitse, her gün 100-150 lira vermesinin imkanı yok. Onun için burası bizim için bir velinimet. Başkanımıza da teşekkür ederiz."