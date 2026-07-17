Mersin Büyükşehir Belediyesi Silifke Rehabilitasyon ve Yaşam Alanı'nda Can Dostlar Emin Ellerde - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Silifke Rehabilitasyon ve Yaşam Alanı'nda Can Dostlar Emin Ellerde

17.07.2026 10:16  Güncelleme: 11:48
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Silifke Cemil Sungur Hayvan Rehabilitasyon Bakımevi, sahipsiz hayvanlara tedavi, bakım ve rehabilitasyon hizmeti sunuyor. Merkezde 2022'den bu yana binlerce hayvan kısırlaştırıldı ve sağlığına kavuşturuldu. Yetkililer, vatandaşları hayvan sahiplenmeye ve yaz aylarında su ile mama bırakmaya çağırıyor.

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Silifke Cemil Sungur Hayvan Rehabilitasyon Bakımevi ve Yaşam Alanı, sahipsiz ve yardıma ihtiyaç duyan hayvanlara tedavi, bakım ve rehabilitasyon hizmeti sunmaya devam ediyor.

Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Silifke Cemil Sungur Hayvan Rehabilitasyon Bakımevi ve Yaşam Alanı, sahipsiz ve yardıma ihtiyaç duyan hayvanlar için güvenli bir yaşam alanı olmaya devam ediyor. Yaşam alanında 400 köpek ile 105 kedi misafir edilirken, can dostlar sevgi, ilgi ve şefkatle yeni yaşamlarına hazırlanıyor. Veteriner hekimlerin ve personelin titiz çalışmaları sayesinde yaralı, hasta veya bakıma muhtaç hayvanlar sağlıklarına kavuşurken, sosyalizasyon süreçleri de destekleniyor.

BİNLERCE CAN TEDAVİ EDİLDİ

Merkezde 2022 yılından bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında 4 bin 656 köpek ve bin 961 kedi kısırlaştırıldı. Kontrolsüz popülasyon artışının önüne geçilmesi ve sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla sürdürülen çalışmalar, kent genelindeki hayvan refahına da önemli katkı sağlıyor. Tedavi hizmetleri kapsamında ise 7 bin 473 yaralı ve hasta köpek ile 3 bin 677 kedi sağlığına kavuşturularak yeniden yaşamla buluşturuldu. Bugüne kadar bakımevinden toplam 429 köpek ve 96 kedi sıcak yuvalarına kavuştu. Yeni aileleriyle buluşan can dostlar, yaşam alanında gördükleri ilgi ve sevginin ardından, kalıcı yuvalarında yeni bir hayata adım attı.

"ŞU ANDA 400 KÖPEK 105 DE KEDİMİZ VAR"

Silifke Cemil Sungur Hayvan Rehabilitasyon Bakımevi ve Yaşam Alanı ile ilgili bilgi veren Sorumlu Veteriner Hekim Muhammed Akpınar, Yaşam Alanı'nın 500 köpek ve 250 kedi kapasitesi olduğunu dile getirdi. Akpınar, "Şu an mevcutta 400 köpeğimiz, 105 de kedimiz var. Bunların birçoğu tedavi görüyor" dedi. Mut, Gülnar ve Silifke ilçe belediyeleri tarafından da kedi ve köpeklerin getirildiğini kaydeden Akpınar, "Biz 3 ilçenin sokak hayvanlarının tedavi, rehabilite ve kısırlaştırma işlemini yapıyoruz. Hayvanların tedavisi tamamlanınca da ilçe belediyelerine geri veriyoruz. Onlar da doğal yaşam alanlarına bırakıyorlar. Burada 7/24 esasıyla çalışıyoruz. Bakımevimize gelen hayvanlar, personelimizin ilgisi ve şefkatiyle kısa sürede iyileşiyorlar" ifadelerini kullandı. Akpınar, son olarak Yaşam Alanı'nın hafta içi 13.00-15.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul ettiğini sözlerine ekledi.

"AŞILARINI VE BAKIMLARINI YAPIYORUZ"

Silifke Cemil Sungur Hayvan Rehabilitasyon Bakımevi ve Yaşam Alanı'nda kedi padokları bölümünden sorumlu veteriner teknikeri Seda Akın ise "Sabah gelir gelmez önce genel durumlarını kontrol ediyoruz. Gerekirse ilaç ve tedavilerine başlıyoruz. Ameliyat olması gerekenlerin ameliyatlarını yapıyoruz. Kısırlaştırma işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Kısırlaştırmayı yaptıktan sonra rehabilite ediyoruz. Sağlıklarına kavuşturuyor ve sahiplendirilene kadar misafirimiz oluyorlar" dedi. Tüm kediler ile tek tek ilgilendiklerini kaydeden Akın, "Hepsinin aşılarını, tedavilerini, bakımlarını yapıyoruz. Yemek ve temizlik konusunda, yardımcı personel arkadaşlarımız devreye giriyor. Hepsiyle tek tek ilgileniyor, hepsini çocuğumuz gibi görüyoruz" diye konuştu.

Yaz aylarının gelmesi dolayısıyla vatandaşlara da bir çağrıda bulunan Akın, "Konuşamadıkları için bizlerden bir şey isteyemiyorlar. Yaz ayları geldi. Avlanma içgüdüleri var ve açlığa dayanabilirler belki ama susuzluğa dayanamazlar. Her vatandaşımızın mutlaka evlerinin veya iş yerlerinin önüne bir kap su, az da olsa bir mama koymalarını tavsiye ediyoruz" dedi. Vatandaşlara hayvan sahiplenmeleri konusunda da önerilerde bulunan Akın, "Vatandaşlarımız buraya gelip istedikleri kedi ve köpeği sahiplenebilirler. Sahiplenilen hayvanın kısırlaştırma işlemini de ücretsiz yapıyoruz. 2 sene boyunca mama, aşı ve tedavi desteği de sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"BAKIMIMIZA İHTİYAÇLARI VAR"

Hasta köpek padokları bölümünden sorumlu veteriner hekim Abdulkadir Yılmaz da sabah ilk iş olarak padokları gezip hayvanların genel durumunu kontrol ettiklerini söyledi. Yılmaz, hepsiyle tek tek ilgilendiklerini kaydederek, "Onların bizim bakımımıza ihtiyaçları var. Biz de bu bilinçle hareket ederek, hepsine tek tek sevgiyle ve ilgiyle yaklaşıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi Silifke Rehabilitasyon ve Yaşam Alanı'nda Can Dostlar Emin Ellerde - Son Dakika

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