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Mersin'deki Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Çocuğun Cenazesi Yakınlarına Teslim Edildi - Son Dakika
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Mersin'deki Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Çocuğun Cenazesi Yakınlarına Teslim Edildi

Mersin'in Aydıncık ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden erkek çocuğunun cenazesi teşhis edilerek yakınlarına teslim edildi. Kazada ölen çocuğun, 6 yaşındaki Suriye uyruklu Mahmmud Hammud olduğu belirlendi. Hammud, aynı kazada yaralanan ve tedavisi devam eden Siyam ile Ali Hammud çiftinin oğluydu. Kazada 9 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

Mersin\'deki Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Çocuğun Cenazesi Yakınlarına Teslim Edildi
17.01.2024 - 21:09,  Güncelleme: 21:10
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Mersin'in Aydıncık ilçesinde, 9 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı otobüs kazasında hayatını kaybeden erkek çocuğunun cenazesi de teşhis edilerek yakınlarına teslim edildi.

Marmaris'ten Mardin'e gitmek üzere yola çıkan otobüsün dün devrilmesi sonucu ölen erkek çocuğunun, yakınlarının teşhisi üzerine 6 yaşındaki Suriye uyruklu Mahmmud Hammud olduğu belirlendi.

Hammud'un, aynı kazada yaralanan ve Silifke Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Siyam ile Ali Hammud çiftinin oğlu olduğu tespit edildi.

Aydıncık Devlet Hastanesi morgundaki işlemleri tamamlanan cenaze, yakınlarına teslim edildi.

Hüseyin Tayşun'un (43) kullandığı Dilmenler Mardin firmasına ait 47 NA 767 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, dün D-400 kara yolunun Yenikaş Mahallesi Sarıyar Tüneli çıkışında bariyere çarpıp şarampole devrilmişti. Kazada otobüs şoförünün arasında olduğu 9 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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