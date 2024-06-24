Mersin Doğa Parkı'na 3 yeni üye - Son Dakika
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Mersin Doğa Parkı'na 3 yeni üye

Mersin Doğa Parkı\'na 3 yeni üye

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Tarsus Doğa Parkı, Deniz, Yıldız ve Toprak adlı yeni üyeleri ile renklendi.

24.06.2024 09:15  Güncelleme: 09:17
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Tarsus Doğa Parkı, yeni üyeleri ile daha da renklendi.

Doğal yaşam ortamı ile birbirinden farklı türlere ev sahipliği yapan ve her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Doğa Parkı'nın 3 yeni üyesi; Deniz, Yıldız ve Toprak oldu. Deniz ve Yıldız henüz 1 aylık lemur yavrusu iken, koyu renginden adını alan Toprak ise 3 aylık benekli sırtlan yavrusu.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla güneşin tadını çıkaran miniklerin sağlık durumunun oldukça iyi olduğu ve herhangi bir hastalık riski taşımadığı belirtildi. Son yıllarda nesli tükenme tehlikesi bulunan lemurların çoğalması ise parkta büyük bir mutluluk yarattı.

Tarsus Doğa Parkı'nda görev yapan biyolog Yılmaz Ölmez, yavruların durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yavrulara anneleri bakıyor ve besliyor.  Herhangi bir sağlık problemleri bulunmamakta. Biz de herhangi bir sağlık problemi yaşamamaları adına annelerini sebze, meyve, kuruyemiş, kuru incir gibi gıdalarla besliyoruz. Bakıcı arkadaşlarımız beslenmelerini, temizliklerini ve gözlemlerini düzenli olarak yapıyorlar Lemurlar, 30 kişilik gruplar halinde yaşayabilen çok sosyal hayvanlardır ve primat türüdür. Burada sürünün sayısı 30 olana kadar bakmaya devam edeceğiz. Lemurlar, bizim buraya çok güzel uyum sağladılar. Hatta şu anda 2 sürümüz var. Doğada 19-20 yıl yaşayabiliyorlar ve ağırlıkları 2-3 kilo arasında olabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak onlara sunduğumuz bu imkanlarla, buraya çok daha kolay adapte olup sayılarını artırıyorlar. Bu sayede nesli tükenmekte olan bir hayvanı hem korumuş oluyoruz, hem de sürünün sayısını artırarak doğaya da güzel bir hizmet vermiş oluyoruz. Sırtlanlar anaerkil bir topluluk olduğu için, dişiler arasında rekabet yaşanmaması adına yavruyu şu an sürüden ayrı tutuyoruz. Yavru belirli bir yetkinliğe ulaşınca, sürü ile tekrar birleştireceğiz. Annesinin de beslenmesi, temizliği ve gözlemleri düzenli bir şekilde yapılıyor."

Kaynak: ANKA

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