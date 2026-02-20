Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Emıtt Katılımcı Heyeti ile Bir Araya Geldi: Son Derece Etkili ve Çok Sayıda Ziyaretçi Alan Bir Stant  Oldu

(MERSİN) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 29'uncusu gerçekleştirilen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) katılan turizmciler ile bir araya geldi. Seçer, "Son derece etkili ve çok sayıda ziyaretçi alan bir stant olduğu bilgisini aldım. Orada herkesin bir arada olması o standı daha güçlü ve itibarlı kılar. En iyi sonuç alabileceğimiz bir uygulama yapalım diyerek çalışıyoruz" dedi

Mersin'in tanıtımına yönelik yürütülen çalışmalara verdikleri destek dolayısıyla Seçer'e teşekkür eden sektör temsilcileri, fuar sürecindeki iş birliği ve koordinasyon için memnuniyetlerini dile getirdi. Mersin'in tanıtımı için önemli çalışmalara imza attıklarını söyleyen Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kentte bulunan turizm aktörleri ile birlikte hareket etmeye devam edeceklerini söyledi.

Ziyarete, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclis Başkanı Hamit İzol, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Denetim Kurulu Başkanı Hakan Bayındır, Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Ahmet Atasoy, TÜRSAB Çukurova Bölge Temsil Kurulu Başkanı Dilek Dere, Çukurova Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇUKTOB) Başkan Yardımcısı Ali Doğan, BN Hotel Genel Müdürü Suat Delidere, Rain Otel sahibi Mehmet Şirin Öztop ve Ünlüselek Otel sahibi Uzay Ünlüselek katıldı.

"Hepimiz Mersin'in tanıtımı için çalışıyoruz"

Ziyarette, EMITT 2026'ya katılımın kentin turizm dinamikleriyle Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ortak yürüttüğü bir proje olduğunu söyleyen Seçer, kamu ve özel sektörün bir arada hareket etmesinin önemine dikkat çekerek, "Biz belediye olarak, siz de sektör temsilcileri olarak hepimiz sonuç itibarıyla Mersin'in tanıtımı için çalışıyoruz. Mersin'de bu alanda çalışan bütün aktörleri orada bir araya getirme fikrimizin daha akılcı ve rasyonel sonuçlar almamızı sağladığını düşünüyorum" dedi.

"Mersin'in tanıtımında dünyada geçerli olan konseptleri kullanıyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından açılan standın katılımcı ve ziyaretçiler tarafından çok beğenildiği bilgisini aldığını dile getiren Seçer, "Son derece etkili ve çok sayıda ziyaretçi alan bir stant olduğu bilgisini aldım. Orada herkesin bir arada olması o standı daha güçlü ve itibarlı kılar. Zaten sizlerden fikir alarak biz o stantları oluşturuyoruz. Kullandığımız konseptte daha çok sizlerin de fikirlerinden yola çıkarak ama son teknoloji ya da şu anda dünyada geçerli olan konseptleri kullanıyoruz. Bunun bir bütçelemesi var ve biz bu konuda da oldukça istekli davranıyoruz. En iyi sonuç alabileceğimiz bir uygulama yapalım diyerek çalışıyoruz. Mersin'in tanıtımı için verdiğiniz emeklerden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İzol: "Mersin en kısa zamanda layık olduğu yere gelecektir"

Heyet adına konuşan MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol ise turizmciler olarak uluslararası fuarlara katılarak kentin tanıtımı için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Biz turizmciler olarak yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılarak Mersin'in gücünü gösterebilir, kentimizi tanıtabiliriz. Bu bir zaman meselesi. Yavaş yavaş, hep beraber bu mücadeleyi verirsek Mersin en kısa zamanda layık olduğu yere gelecektir. Çünkü hepimizin hedefi Mersin'in daha iyi noktalara gelmesi. Biz buna yürekten inanıyoruz ve destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Ziyarette, EMITT yönetiminin destinasyonlar dalında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne verdiği "En Başarılı Ekip Çalışması" plaketi, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol tarafından Mersin Belediye Başkanı Seçer'e takdim edildi. Ziyaret, plaketin Başkan Seçer'e sunulmasının ardından sona erdi.