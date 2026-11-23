Mersin Erdemli'de kaybolan 74 yaşındaki Alzheimer hastası kadını AFAD arıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Erdemli'de 18 Kasım'da Sinap Mahallesi Küçükfındık Yaylası'nda kaybolan 74 yaşındaki Alzheimer hastası kadın için AFAD koordinasyonunda arama sürüyor. Jandarma ve AFAD ekipleri köpeklerle bölgede inceleme yaparken Vali Atilla Toros da çalışmaları yerinde inceledi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde kaybolan 74 yaşındaki Alzheimer hastası Mümine Kılıç'ın bulunması için çalışmalar devam ediyor.
Sinap Mahallesi Küçükfındık Yaylası'nda 18 Kasım'da kaybolan Kılıç'a ulaşılması amacıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda başlatılan çalışmalar sürüyor.
Jandarma ve AFAD ekipleri, arama kurtarma köpeklerinin desteğiyle bölgede inceleme yapıyor.
Mersin Valisi Atilla Toros, çalışmaların devam ettiği Küçükfındık Yaylası'nda incelemede bulundu, ekiplerden bilgi aldı.
Kaynak: AA
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