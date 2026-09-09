Mersin Erdemli\'de operasyonda 64 bin 175 uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin'de düzenlenen operasyonda 64 bin 175 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanların deşifresine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, Erdemli ilçesinde şüpheli Muhammed C'nin evi ve evin eklentilerinde arama yapıldı.

Aramada, 64 bin 175 uyuşturucu hap, 5 bin 146 sentetik ecza, tabanca, şarjör ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmaya götürüldü.