Mersin Erdemli'de operasyonda 64 bin 175 uyuşturucu hap ele geçirildi
Mersin'de jandarma ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Erdemli ilçesinde şüpheli Muhammed C'nin evinde yapılan aramada 64 bin 175 uyuşturucu hap ve 5 bin 146 sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak jandarmaya götürüldü.
Mersin'de düzenlenen operasyonda 64 bin 175 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanların deşifresine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, Erdemli ilçesinde şüpheli Muhammed C'nin evi ve evin eklentilerinde arama yapıldı.
Aramada, 64 bin 175 uyuşturucu hap, 5 bin 146 sentetik ecza, tabanca, şarjör ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA
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