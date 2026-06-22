Mersin Hastanesi'nde 'Birlikte Daha Güçlüyüz' Etkinliği - Son Dakika
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Mersin Hastanesi'nde 'Birlikte Daha Güçlüyüz' Etkinliği

Mersin Hastanesi\'nde \'Birlikte Daha Güçlüyüz\' Etkinliği
22.06.2026 17:33
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Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışanlar için motivasyon etkinliği düzenlendi.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları için "Birlikte Daha Güçlüyüz" etkinliği düzenlendi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, çalışanların motivasyonunu artırmak, kurum içi dayanışmayı güçlendirmek ve sosyal etkileşimi desteklemek amacıyla kurum bahçesinde etkinlik yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde organize edilen programda çalışanlar, masa tenisi oynadı.

Ebru sanatı çalışmalarına yer verilen etkinlikte, müzik dinletisi sunuldu.

Etkinliğe katılan Başhekim Prof. Dr. Mehmet Ballı, "Hastanemizin başarısının temelinde özveriyle görev yapan çalışma arkadaşlarımızın emeği ve güçlü dayanışması bulunmaktadır. Birlikteliğimiz en büyük gücümüzdür." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin Hastanesi'nde 'Birlikte Daha Güçlüyüz' Etkinliği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Hastanesi'nde 'Birlikte Daha Güçlüyüz' Etkinliği - Son Dakika
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