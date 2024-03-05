Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Kamil Karabörk, görevine başladı.
Vali Ali Hamza Pehlivan, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü yaparken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mersin'e atanan Karabörk'ü makamında kabul etti.
Karabörk'e görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Pehlivan, başarılar diledi.
İl Emniyet Müdürlüğü önünde personel tarafından karşılanan Kamil Karabörk, görevine başladı.
Son Dakika › Güncel › Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Kamil Karabörk göreve başladı - Son Dakika
İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, traktörle otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi ile traktörde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Şeker Kanyonu'ndaki yolun sel nedeniyle zarar gördüğünü ve İl Özel İdaresi ile karayollarının burada çalışma yaptığını bildirdi. Şahin, yolun bir an önce trafiğe açılması için kalıcı çözüm üzerinde çalıştıklarını ve geçici çözüm için de çaba sarf ettiklerini belirtti. Şeker Kanyonu'ndaki yolun kullanılabilir hale getirilmesi için mühendislik çalışmalarının devam ettiği ve Karayolları'nın da destek verdiği ifade edildi.
Bursa'ya 2060 yılına kadar susuzluk yaşatmayacak olan 'Bursa Çınarcık İçme Suyu Projesi'nde çalışmalar başlatıldı. Proje kapsamında Çınarcık Barajı suyunun şehre getirilmesi için hattın imalatı başladı. Proje tamamlandığında Bursa'nın su sıkıntısı çekmeyeceği belirtilirken, içme suyunu şehre ulaştıracak hattın inşası 2025'in ikinci yarısında tamamlanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP29) Başkanı Azerbaycan Çevre Bakanı Mukhtar Babayev ile görüştü. Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan arasında çevre konularında ve COP29 Zirvesi bağlamında yakın işbirliği yapılmasından memnuniyet duyulduğu belirtildi. Emine Erdoğan, Azerbaycan'a Türkiye'nin tüm imkan ve tecrübeleri ile destek olacaklarını vurguladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gölbaşı'nda AK Parti ve MHP seçim irtibat bürolarını ziyaret ederek yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin sigortası olduğunu belirtti. Işıkhan, bu birlikteliğin Türkiye Yüzyılı'na ışık tutacağına inandığını ve seçimin kentlerin 5 yıllık kaderini belirleyeceğini vurguladı.
Manisa Şehir Hastanesi'nde bulunan Ayaktan Kemoterapi Ünitesi, 5 yılda 33 bin 695 onkoloji hastasına kemoterapi tedavisi uyguladı. Ünitede 4 hekim görev yapmakta olup, günde yaklaşık 200 hastaya hizmet verilmektedir. Hastane yetkilileri, kanser hastalarının tedaviden korkmamalarını ve hekimlerin destek bilgilerini alarak hareket etmelerini önermektedir. Ünite Sorumlusu ise ünitenin memnuniyet oranının yüksek olduğunu ve günlük ortalama 90 hastaya hizmet verdiklerini belirtmiştir.
Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hafif hasar gören Dört Ayaklı Minare'nin restorasyon çalışmaları başladı. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır'da depremden etkilenen tarihi yapılar arasında yer alan Dört Ayaklı Minare, gelecek ay tamamlanması planlanan restorasyon sürecine girdi.
Çetinkaya, 1 Nisan sabahından başlamak üzere 2029'a kadar vadettikleri tüm projeleri halkın hizmetine sunacaklarını belirtti. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2 bin 100 konut yapılacağını ve yıpranmış konutların revize edileceğini ifade etti. Çetinkaya, vatandaşlardan gelen taleplere çözüm olacaklarını vurguladı.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'ndan görevlendirilen cayrokopter eşliğinde Aliağa, Foça ve Menemen'de jandarmanın sorumluluk bölgesinde havadan trafik denetimi yaptı. Olası trafik kazaları ile bu kazalara bağlı can kayıplarını önlemek maksadıyla gerçekleştirilen denetimlerde, sürücü ve yolculara genel trafik kuralları hakkında bilgilendirmede bulunuldu.
İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan bir hurda deposunda çıkan yangın sonucu depo kullanılamaz hale geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ve yangın söndürüldü.
Sizin düşünceleriniz neler ?