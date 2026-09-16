Mersin İl Emniyet Müdürü Aktaş, Demirhisar İlkokulu'nda öğrencilerle buluştu
Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla merkez Akdeniz ilçesindeki Demirhisar İlkokulu'nu ziyaret etti. Sınıfları gezen Aktaş, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet ederek yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.
Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrencilerle bir araya geldi.
Aktaş, merkez Akdeniz ilçesindeki Demirhisar İlkokulu'nu ziyaret etti.
Sınıfları gezen Aktaş, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.
Aktaş, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.
Kaynak: AA
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