Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş\'tan şehit polis memurunun ailesine ziyaret

Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, şehit polis memuru Sinan Çetinkaya'nın ailesine ziyarette bulundu.

Aktaş ve eşi Nuray Aktaş, 13 Mayıs 2022'de görevi başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Çetinkaya'nın kentte yaşayan ailesiyle bir araya geldi.

Ziyarette Çetinkaya için dua okundu.