Mersin'in Tarsus ilçesinde uçuruma yuvarlanan 65 yaşındaki H.İ. hayatını kaybetti, cenazesi adli tıbba gönderildi - Son Dakika
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Mersin'in Tarsus ilçesinde uçuruma yuvarlanan 65 yaşındaki H.İ. hayatını kaybetti, cenazesi adli tıbba gönderildi

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Mersin'in Tarsus ilçesinde Kahraman Gülek Mahallesi Karboğazı mevkisinde piknik yaparken dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan H.İ. (65), ağır yaralı olarak kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, cenaze incelemenin ardından Mersin Adli Tıp morguna götürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde uçuruma yuvarlanan kişi yaşamını yitirdi.

Kahraman Gülek Mahallesi Karboğazı mevkisinde piknik yaptığı öğrenilen H.İ. (65), henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan H.İ. kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Cenaze, incelemenin ardından Mersin Adli Tıp morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'in Tarsus ilçesinde uçuruma yuvarlanan 65 yaşındaki H.İ. hayatını kaybetti, cenazesi adli tıbba gönderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'in Tarsus ilçesinde uçuruma yuvarlanan 65 yaşındaki H.İ. hayatını kaybetti, cenazesi adli tıbba gönderildi - Son Dakika
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