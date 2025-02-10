Mersin Limanı'ndaki Batık Gemiler Doğal Yaşam Alanı Oluşturuyor - Son Dakika
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Mersin Limanı'ndaki Batık Gemiler Doğal Yaşam Alanı Oluşturuyor

Mersin Limanı\'ndaki Batık Gemiler Doğal Yaşam Alanı Oluşturuyor

Mersin Üniversitesi'nden Prof. Dr. Deniz Ayas, Mersin Limanı'ndaki batık gemilerin yapay resif görevi gördüğünü ve bölgedeki biyoçeşitliliği artırdığını açıkladı. Batık gemiler, deniz canlılarına üreme ve beslenme alanı sunuyor.

10.02.2025 10:28  Güncelleme: 10:29
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MERSİN Üniversitesi'nden (MEÜ) Prof. Dr. Deniz Ayas, Mersin Limanı sahasında inceleme yapıp, buradaki batık gemilerin yapay resif görevi gördüğünü söyledi. Prof. Dr. Ayas, "Sadece balıklar değil, deniz kuşları, karabataklar ve martılar da burada dinlenme ve beslenme faaliyetlerini yürütüyorlar" dedi.

Mersin Limanı sahasında çeşitli dava süreçleri nedeniyle batık halde bırakılan 2 gemi çürümeye yüz tutarken, diğer yandan deniz canlıları için yuva oluyor. Bölgede incelemelerde bulunan Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, batık gemilerin yapay resif görevi gördüğünü söyledi.

'ÇOK ZENGİN BİR BİYOÇEŞİTLİLİK VAR'

Prof. Dr. Ayas, "Buradaki enkaz uzun zamandır durduğu için habitat oluşturmuş durumda. Enkazlar yüzey oluşturduğu için mercanlar, süngerler, kabuklular için önemli habitat meydana geliyor. Yine balıklar burada üreme, yuvalama gibi aktivite içine giriyorlar. Önemli bir popülasyon oluşturuyorlar. Bölge, avcılığa kapalı olduğu için koruma alanı yapısına sahip. Çok zengin bir biyoçeşitlilik var. Sadece balıklar değil, deniz kuşları, karabataklar ve martılar da burada dinlenme ve beslenme faaliyetlerini yürütüyorlar. Eğer endüstriyel balıkçılık faaliyetlerine engel teşkil etmiyorsa, batıkların olduğu yerde kalması tercih edilir. Ama işleyişi engel bir durum varsa kaldırılması tercih edilir" dedi.

'ÇEŞİTLİ SIZINTILAR ORTAYA ÇIKABİLİR'

Gemilerden meydana gelen sızıntıların kirliliğe neden olabileceğini de aktaran Ayas, "Gemilerin hangi şartlarda battığını, ne zamandır burada olduğunu bilmiyoruz. Kirlilik yaratabilir, çeşitli sızıntılar ortaya çıkabilir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mersin Limanı'ndaki Batık Gemiler Doğal Yaşam Alanı Oluşturuyor - Son Dakika

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