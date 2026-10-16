Mersin merkezli 4 ilde DEAŞ'ın finansına dönük operasyonda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Mersin merkezli 4 ilde DEAŞ'ın finansına dönük operasyonda 3 zanlı tutuklandı

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13 Ekim'de Mersin merkezli 4 ilde DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Zanlılardan 2'si savcılıkça, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken adreslerde 397 bin 769 lira değerinde döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

Mersin merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının deşifresine yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 13 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlının jandarma ifadeleri tamamlandı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılığa çıkarılan zanlılardan 2'si ifadelerinin ardından salıverildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Suriye uyruklu A.F, A.H. A.F. tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Jandarma Komutanlığınca DEAŞ'ın finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmada, "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçuna karışan 9 zanlının kimliği tespit edilmiş, 13 Ekim'de Mersin, İstanbul, Kocaeli ve Kayseri'deki çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda zanlılar yakalanmıştı.

Çalışmada, "terör örgütü DEAŞ'a üye olma" suçundan daha önce yakalanan ve deport edilmesinin ardından illegal yollardan ülkeye giriş yaptığı saptanan 1 zanlı daha gözaltına alınnmıştı. Adreslerdeki aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 397 bin 769 lira değerinde dolar, Suriye lirası ve Türk lirası ele geçirilmişti.

Kaynak: AA
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