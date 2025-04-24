Mersin Merkezli Operasyonda 182 Şüpheli Yakalandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin merkezli 20 ilde "yasa dışı bahis" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 182 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 128'inin tutuklandığını, 40 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyonun ayrıntılarını paylaştı. Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Mersin merkezli 20 ilde 'yasa dışı bahis' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 182 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 128'i tutuklandı. 40'ı hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Mersin merkezli Adana, İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Afyon, Ağrı, Aksaray, Ankara, Aydın, Bitlis, İzmir, Kayseri, Konya, Kütahya, Muş, Uşak, Yalova, Gaziantep ve Osmaniye'de 'yasa dışı bahis' ve 'nitelikli dolandırıcılık'suçlarına yönelik 217 farklı adrese eş zamanlı olarak özel harekat ve drone destekli operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucu; çok sayıda ruhsatsız av tüfeği ve tabancalar ile dijital materyal ele geçirildi."

Operasyona katılan kurumları tebrik eden Yerlikaya, "Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur. Yasa dışı bahis oynatanların ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle enselerindeyiz" dedi.