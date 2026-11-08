Mersin Mut\'ta 5 Kasım\'dan beri kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası kadın aranıyor

Mersin Mut'ta 5 Kasım'dan beri kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası kadın aranıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Mut ilçesinde 5 Kasım'dan bu yana haber alınamayan 70 yaşındaki Alzheimer hastası kadın için arama çalışmaları devam ediyor. AFAD koordinasyonunda Kurtsuyu, Kışlaköy ve Hisarköy mahallelerinde yürütülen faaliyetlere jandarma ekipleri ve bölge sakinleri de katılıyor.
Mersin'in Mut ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Cennet Değirmen'in bulunması için çalışmalar devam ediyor.
Kurtsuyu Mahallesi'nde yaşayan Değirmen'den haber alınamaması üzerine 5 Kasım'da başlatılan arama çalışmaları sürüyor.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, Kurtsuyu, Kışlaköy ve Hisarköy mahallelerini kapsıyor.
Jandarma ekipleri ve bölge sakinleri de arama faaliyetlerine destek veriyor.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?