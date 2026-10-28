Mersin Mut\'ta kuşların peşindeki tilki minareye çıktı, mahalleli görüntüledi

Mersin'in Mut ilçesinde Hamam Mahallesi'ndeki Karatahta Camisi'nin minaresine kuşların peşinden giden bir tilki çıktı. Mahalleli o anları cep telefonuyla görüntüledi; tilki bir süre sonra inerek gözden kayboldu.

TİLKİ, KUŞLARIN PEŞİNDEN MİNAREYE ÇIKTI

Mut ilçesinde kuşların peşine takılan bir tilki, Hamam Mahallesi'ndeki Karatahta Camisi'nin minaresine çıktı. Durumu fark eden mahalleli o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bir süre minarede duran tilki daha sonra inerek gözden kayboldu.