Mersin Mut\'ta kuşların peşindeki tilki minareye çıktı, mahalleli görüntüledi

Mersin Mut'ta kuşların peşindeki tilki minareye çıktı, mahalleli görüntülediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Mut ilçesinde kuşların peşine takılan tilki, Hamam Mahallesi'ndeki Karatahta Camisi'nin minaresine çıktı. Mahalle sakinleri o anları cep telefonuyla kaydetti; tilki bir süre sonra minareden inip gözden kayboldu.
Mersin'in Mut ilçesinde Hamam Mahallesi'ndeki Karatahta Camisi'nin minaresine kuşların peşinden giden bir tilki çıktı. Mahalleli o anları cep telefonuyla görüntüledi; tilki bir süre sonra inerek gözden kayboldu.
TİLKİ, KUŞLARIN PEŞİNDEN MİNAREYE ÇIKTI
Mut ilçesinde kuşların peşine takılan bir tilki, Hamam Mahallesi'ndeki Karatahta Camisi'nin minaresine çıktı. Durumu fark eden mahalleli o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bir süre minarede duran tilki daha sonra inerek gözden kayboldu.
Kaynak: DHA
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