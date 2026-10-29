Mut\'ta mağaza deposunda yangın: Binada mahsur kalan 80 kişi balkonlardan indirildi

Mut'ta mağaza deposunda yangın: Binada mahsur kalan 80 kişi balkonlardan indirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Mut'ta Güllük Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki 4 katlı binanın zemininde bulunan halı ve mobilya mağazasının deposu alev aldı. Merdiven boşluğu dumanla dolunca 20 dairede yaşayan 80 kişi, itfaiye ekiplerince merdivenle balkonlardan tahliye edildi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
Mersin'in Mut ilçesinde halı ve mobilya mağazasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Güllük Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 4 katlı binanın altında bulunan halı ve mobilya mağazasının depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
MERDİVEN BOŞLUĞUNU YOĞUN DUMAN SARDI
Mağazanın bulunduğu binadaki kişiler, merdiven boşluğundaki yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamadı.
Ekipler, itfaiye merdiveniyle 20 dairedeki 80 kişiyi balkonlardan tahliye etti.
İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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