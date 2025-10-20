Mersin Mut'ta Zeytin Hasadı Devam Ediyor

Mersin'in Mut ilçesinde zeytin hasadı devam ediyor.

Zeytin üretimiyle öne çıkan Haydar Mahallesi'ndeki ağaçlarda yetişen ürünler, tarım işçilerince toplandı.

Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, AA muhabirine, olumsuz hava koşulları nedeniyle zeytinde verimin düştüğünü söyledi.

İlçede yaklaşık 100 bin ton rekolte beklediklerini dile getiren Yılmaz, "Fiyatların üretici açısından memnuniyet verici olması sevindirici. Şu an zeytinde kilogram başına 60-90 lira arasında değişen fiyatlar çiftçimizin yüzünü güldürüyor." dedi.

Yılmaz, 1316 yaşındaki anıt zeytin ağacında da gelecek günlerde hasat yapılacağını belirtti.