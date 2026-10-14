Mersin Silifke\'de avukat Remzi Meydan\'dan (50) öğleden beri haber alınamıyor

MERSİN'in Silifke ilçesinde öğle saatlerinden bu yana haber alınamayan avukat Remzi Meydan'ı (50) arama çalışmaları başlatıldı.

İlçede avukatlık yapan Remzi Meydan'dan haber alamayan yakınları 112'ye ihbarda bulundu. Meydan'ın aracını saat 11.00 sıralarında Mersin Köprüsü'ne park ettiği ve o saatten bu yana kendisine ulaşılamadığı belirtildi.

Avukat Remzi Meydan'dan haber alamayan eşi ve kızı köprü çevresine gelirken, 112 acil sağlık ve arama kurtarma ekipleri hazır bulundu. Meydan'ın bulunması için bölgede arama çalışması devam ediyor.