Mersin Silifke'de avukat Remzi Meydan'ın cansız bedeni Göksu Nehri'nden çıkarıldı - Son Dakika
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Mersin Silifke'de avukat Remzi Meydan'ın cansız bedeni Göksu Nehri'nden çıkarıldı

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Mersin Silifke\'de avukat Remzi Meydan\'ın cansız bedeni Göksu Nehri\'nden çıkarıldı
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Mersin Silifke'de polis ve AFAD'ın Göksu Nehri'ndeki aramasında avukat Remzi Meydan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Beden, olay yerindeki incelemenin ardından Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı; ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

GÖKSU NEHRİ'NDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Mersin'in Silifke ilçesinde polis ile AFAD ekipleri, avukat Remzi Meydan için arama çalışmasını Göksu Nehri ve çevresinde yoğunlaştırdı. Dalgıç ekiplerin de çalışmalara katılmasıyla nehirde arama başlatıldı. Ekiplerin suda yaptığı aramada Meydan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıç ekiplerin nehirden çıkardığı Meydan'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Mersin Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Meydan'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle kesinlik kazanacak.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Mersin Silifke'de avukat Remzi Meydan'ın cansız bedeni Göksu Nehri'nden çıkarıldı - Son Dakika
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