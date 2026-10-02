Mersin Silifke\'de huzurevi sakinleri için Dünya Yaşlılar Günü etkinliği düzenlendi

Mersin Silifke'de huzurevi sakinleri için Dünya Yaşlılar Günü etkinliği düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Silifke'de Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Silifke Huzurevi'nde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Kaymakam Eyüp Fırat, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Filiz, kurum müdürleri ve huzurevi sakinleri katıldı; halk oyunları ekibi sahne aldı, pasta kesilerek ikram edildi.
Mersin'in Silifke ilçesinde, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte huzurevi sakinleri bir araya geldi.
Silifke Huzurevi'nde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Eyüp Fırat, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Filiz, kurum müdürleri ve huzuevi sakinleri katıldı.
Etkinlikte, halk oyunları ekibi sahne aldı.
Günün anısına hazırlanan pasta kesilerek ikram edildi.
Kaynak: AA
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