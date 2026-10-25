Mersin Silifke\'de zeytin bahçesine giren otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Mersin Silifke'de zeytin bahçesine giren otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Silifke'de D-400 kara yolunda kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki zeytin bahçesine girip orada bulunan bir kişiye çarptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi; cenaze, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Mersin'in Silifke ilçesinde, kontrolden çıkarak zeytin bahçesine giren otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
A.K. idaresindeki 27 BBS 915 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Atayurt Mahallesi Esenbel mevkisinde kontrolden çıktı.
Yol kenarındaki zeytin bahçesine giren araç, orada bulunan M.A'ya çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, M.A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
M.A'nın cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.
Kaynak: AA
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