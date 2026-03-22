Mersin Silifke Sahili Ücretsiz Kullanıma Açıldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.03.2026 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KDK'nın girişimiyle ücretli işletme sahilden tahliye edilerek halkın kullanımına sunuldu.

MERSİN'de Silifke sahilinde deniz alanını işgal ettiği ve denize girmek isteyenlerden ücret aldığı belirlenen işletme, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) girişimiyle tahliye edildi ve sahil ücretsiz olarak kullanıma açıldı.

KDK'ya başvuruda bulunan kişi, Silifke sahilinde hizmet veren bir işletmenin deniz alanını kapattığını ve işletmeden hizmet almayan vatandaşlar için de denize girmek için ücret alındığını öne sürdü. Bu durumun anayasal hakkın ihlali niteliği taşıdığını ifade eden vatandaş, deniz alanının herkesin kullanımına açık hale getirilmesini talep etti.

BELEDİYE VE KAYMAKAMLIKLA GÖRÜŞÜLDÜ

Başvuru üzerine konuyu araştıran ve inceleyen KDK, Silifke Belediye Başkanlığı ve Silifke Kaymakamlığı ile sorunun çözümüne yönelik görüşmeler gerçekleştirdi. İdareler tarafından, KDK'ya verilen cevabi yazılarda; devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 700 metrekarelik alanın şezlong, gölgelik, masa sandalye konulması suretiyle işgal edildiğinin tespit edildiği belirtildi. Yazıda, gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesinin ardından işletme hakkında işlem tesis edilerek tahliye edildiği, sahilin kesintisiz olarak arada herhangi bir engel bulunmadan ücretsiz olarak bütün vatandaşların kullanımına açık olduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 13:20:06. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.