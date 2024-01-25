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Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde Fabrika İnşaatında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde Fabrika İnşaatında Yangın Çıktı

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir teknolojik ürün fabrikasının inşaatında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İnşaat halindeki tesisin çatı katında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, inceleme başlatılacak.

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi\'nde Fabrika İnşaatında Yangın Çıktı
25.01.2024 - 01:52,  Güncelleme: 01:54
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MERSİN- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir teknolojik ürün fabrikasının inşaatında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Akdeniz ilçesindeki Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 3'üncü bölgede faaliyet yürüten bir teknolojik ürün fabrikasının inşaatında geç saatlerde yangın çıktı. İnşaat halindeki tesisin çatı katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Soğutma çalışmasının ardından yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA
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