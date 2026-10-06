Mersin Tarsus'ta iskeleden düşen iki kardeşten Serdar Hamad öldü, ağabeyi yaralandı - Son Dakika
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Mersin Tarsus'ta iskeleden düşen iki kardeşten Serdar Hamad öldü, ağabeyi yaralandı

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Mersin Tarsus\'ta iskeleden düşen iki kardeşten Serdar Hamad öldü, ağabeyi yaralandı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde 5 katlı bina inşaatında sıva yapan yabancı uyruklu iki kardeş, iskeleden düştü. Serdar Hamad (38) hastanede kurtarılamayarak öldü, ağabeyi Delil Hamad (40) ise yaralandı ve tedavisi sürüyor.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sıva yaptıkları sırada iskeleden düşen yabancı uyruklu inşaat işçisi iki kardeşten Serdar Hamad (38) öldü, ağabeyi Delil Hamad (40) ise yaralandı.

Olay, gündüz saatlerinde Tarsus ilçesi Bağlar Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. Yabancı uyruklu işçiler Serdar Hamad ve ağabeyi Delil Hamad, 5 katlı bina inşaatının sıvasını yaptıkları sırada henüz bilinmeyen nedenle iskeleden düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Serdar Hamad, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ağabey Delil Hamad'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Serdar Hamad'ın cansız bedeni, otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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