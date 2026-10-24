Mersin Tarsus'ta kahvehane saldırısının şüphelisi tutuklandı, yaralı Osman Turan öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Mersin Tarsus'ta kahvehane saldırısının şüphelisi tutuklandı, yaralı Osman Turan öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Tarsus\'ta kahvehane saldırısının şüphelisi tutuklandı, yaralı Osman Turan öldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarsus'ta 29 Eylül'de Çağlayan Mahallesi'ndeki kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan Osman Turan (24), Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedaviye rağmen hayatını kaybetti. Saldırıda Mehmet Atlı (71) öldü, şüpheli Ramazan Yıldırım tutuklandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kahvehaneye yönelik silahlı saldırıda Mehmet Atlı'nın (71) ardından ağır yaralanan Osman Turan (24) da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 29 Eylül'de ilçenin Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki kahvehaneye silahla ateş açılması sonucu Mehmet Atlı hayatını kaybederken, M.Y. (49), R.D. (25), N.Y. (53) ve Osman Turan ise yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Ramazan Yıldırım olduğunu belirledi. Cinayet şüphelisi, polisin yaptığı baskınla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Yaralılardan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Osman Turan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA
Mersin ÜniversitesiMehmet AtlıOsman TuranÇağlayan3. SayfaGüncelTarsusMersinEylülSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı İşçiler milyoner oldu 73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu
Bir kişiyle başlıyor, tüm aileyi sarıyor Hastaneler doldu taştı Bir kişiyle başlıyor, tüm aileyi sarıyor! Hastaneler doldu taştı
Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Bir kenti ayağa kaldıran görüntü Elinde bıçakla öldüresiye darp etti Bir kenti ayağa kaldıran görüntü! Elinde bıçakla öldüresiye darp etti
Hayatı tek bir hesapla karardı 250 yıla kadar hapis riski var Hayatı tek bir hesapla karardı! 250 yıla kadar hapis riski var
Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti
İnşaatlarda çalışırken antrenman yaptı, Avrupa şampiyonu oldu İnşaatlarda çalışırken antrenman yaptı, Avrupa şampiyonu oldu
13:51
Altınbaş Yönetim Kurulu Üyesi Sofu Altınbaş ve Titanic Hotel yöneticisi gözaltında
Altınbaş Yönetim Kurulu Üyesi Sofu Altınbaş ve Titanic Hotel yöneticisi gözaltında
12:50
Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı
Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı
11:55
Türkiye’de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama
Türkiye'de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama
11:49
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında “Pembe oda“ iddiası
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında "Pembe oda" iddiası
11:48
Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye veda: Mayıstan sonra yokum
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye veda: Mayıstan sonra yokum
11:37
Ürdün’de kilise saldırısı sonrası Kralı II. Abdullah’tan intikam yemini: Demir yumrukla cezalandırılacaklar
Ürdün'de kilise saldırısı sonrası Kralı II. Abdullah'tan intikam yemini: Demir yumrukla cezalandırılacaklar
11:32
Fenerbahçe’nin borcu açıklandı Aziz Yıldırım döneminde büyük düşüş
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! Aziz Yıldırım döneminde büyük düşüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 14:13:13. #.0.3#
SON DAKİKA: Mersin Tarsus'ta kahvehane saldırısının şüphelisi tutuklandı, yaralı Osman Turan öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei