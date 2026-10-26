Mersin Tarsus'ta kanalete devrilen otomobilin 70 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

Mersin Tarsus'ta kanalete devrilen otomobilin 70 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Tarsus'ta hafif ticari araçla çarpışan otomobilin kanalete devrilmesi sonucu 70 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi. Kaza yerine sevk edilen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri, sürücünün öldüğünü belirledi; cansız bedeni morga götürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Nusret Çiftçi (70) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobille S.Ö'nün kullandığı hafif ticari araç, Heleke Mahallesi'nde çarpıştı.
Otomobil, kazanın etkisiyle yol kenarındaki kanalete devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkarılan Çiftçi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Nusret Çiftçi'nin cansız bedeni, incelemenin ardından morga götürüldü.
Kaynak: AA
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