Mersin Tarsus\'ta sulama kanalına düşen Suriyeli iki kardeş hayatını kaybetti

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen Mazin Halaf'ın (9) ardından kardeşi Yazen Halaf (6) da hayatını kaybetti.

Olay, Tarsus ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının yakınında yürüyen Suriye uyruklu Mazin ve Yazen Halaf kardeşler, henüz belirlenemeyen nedenle suya düştü. Yazen Halaf, çevredekiler tarafından sudan çıkarılıp çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Suda kaybolan Mazin Halaf için bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Kanalda arama çalışması başlatan ekipler, çocuğun cansız bedenini düştüğü noktanın yaklaşık 300 metre ilerisinde buldu. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Mazin Halaf'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'nun morga götürüldü.

Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Yazen Halaf da bugün sabah yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki kardeşim ölümüyle ilgili inceleme sürüyor.