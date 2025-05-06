Mersin Taş Bina, Kent Müzesi'ne Dönüşüyor

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin sembol yapısı Taş Bina'nın tarihi dokusuna uygun şekilde Kent Müzesi'ne dönüştürülmesi amacıyla başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında Taş Bina, kültür-sanat faaliyetlerine, sergilere ve etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde Taş Bina'da yürütülen restorasyon çalışmaları, yapının orijinal mimarisini ve tarihi karakterini koruyacak şekilde yürütülüyor. Proje tamamlandığında Taş Bina, kültür-sanat faaliyetlerine, sergilere ve kentin hafızasını yaşatacak etkinliklere ev sahipliği yapacak bir Kent Müzesi'ne dönüşecek.

1900'lü yıllardan itibaren farklı dönemlerde tuz deposu, nal ve çivi fabrikası, Ak Kahve ve belediye binası gibi çeşitli işlevlerde kullanılan Taş Bina, restorasyon süreci tamamlandığında Mersin'in kültürel hafızasındaki yerini koruyacak.

"Mersin'e yakışır bir Kent Müzesi kazandıracağız"

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nda görevli İnşaat Mühendisi İrfan Boğa, restorasyon çalışmalarına ilişkin, "Uzun yıllar Belediye Hizmet Binası olarak kullanılan Taş Bina restorasyon çalışmalarımıza 1 Mart 2024 tarihinde başladık. Sonradan yapılan eklentilerin söküm imalatları tamamlandı. Zemin güçlendirme imalatları yapıldı. Mevcut çatı sökümü tamamlandı ve yeni çatı için imalat sürecine başladık. Şu anda mevcut binanın güçlendirme ve taş duvarları restore çalışmalarımız devam ediyor. Restorasyon süreci sonunda binanın tarihi dokusunu bozmadan, Mersin'e yakışır bir Kent Müzesi kazandıracağız" ifadelerini kullandı.