Mersin Taş Bina Kent Müzesi Restorasyonu İçin Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Mersin Taş Bina Kent Müzesi Restorasyonu İçin Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Taş Bina'nın Kent Müzesi'ne dönüştürülmesi için restorasyon çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Toplantıda, müze mimarisi ve yapı tasarımı hakkında bilgi paylaşımı sağlandı.

18.12.2024 09:34  Güncelleme: 11:16
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Taş Bina'nın Kent Müzesi'ne dönüştürülmesi için başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında Taş Bina Kent Müzesi Restorasyon Projesi Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kentin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmak amacıyla Taş Bina'nın Kent Müzesi'ne dönüştürülmesi amacıyla başlattığı restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 1900'lü yıllardan itibaren tuz deposu, nal ve çivi fabrikası, Akkahve ve Belediye Binası gibi farklı işlevlerde kullanılan Taş Bina'nın eski görünümüne kavuşturulması amacıyla gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları çerçevesinde Taş Bina Kent Müzesi Restorasyon Projesi Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Mersin Bellek Ofisi koordinesinde ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tarık İrde'nin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Mersin'e Değer Katanlar Kurulu (MEDEKA), Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu (TADEKA) üyelerinin yanı sıra STK, oda ve derneklerden temsilciler ile birlikte, Mersin'in tarihine tanıklık eden isimler katılım sağladı.

Toplantıda; halihazırda devam eden restorasyon çalışmaları, müze mimarisi ve yapı tasarımı hakkında bilgi aktarılırken, Kent Müzesi'nde bu şehri anlatan değerler üzerine paydaşlarla fikir alışverişinde bulunuldu.

"Büyükşehir olarak, Mersin için en iyisini yapma yolunda ilerleyeceğiz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İrde, kent belleğinde önemli bir yer tutan ve uzun süre Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne de sahipliği yapan Taş Bina'nın restorasyon çalışmalarına ilişkin "Restorasyon çalışmaları hakkında hem bilgi aktarıp, hem de bu konuda geri bildirim almayı hedefledik. Burada bir hazırlık yaptık ve restorasyonda ele alacağımız zemin, birinci ve ikinci kat hakkında sunum yapıp, her kat bitiminde sizlerden görüş rica ediyoruz. Buradan çıkarttığımız notları yeniden süzgeçten geçirip, Mersin için en iyisini yapma yolunda ilerleyeceğiz" dedi.

"Kent paydaşları ile devamlı bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, opera sanatçısı Bengi İspir Özdülger ise kent paydaşları ile bir araya gelmekten dolayı oldukça mutlu olduğunu belirterek, "Hepimizin çok önemsediği ve restorasyon çalışmaları başlamadan önce 'İçeriğinde neler olacak, neler sunacağız, kentimizin değerine nasıl daha fazla değer katacağız' diye düşündüğümüz ve Kent Müzesi olarak çalışmalarını yaptığımız Taş Bina restorasyon çalışmaları bitmek üzere. Bununla ilgili de sizlerle bir araya geldik. Bu kapsamda sizlerin de destekleri ve önerilerini alarak yürüttüğümüz bu toplantının sonucunda, binamızın güzel bir şekilde sonuçlanmış haliyle şehrimizin değerine değer katacağız" diye konuştu.

"Müze yapılmadan önce kent uzmanlarından fikir alınmasını çok olumlu buldum"

Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyelerinden Burak Belge ise toplantının oldukça verimli geçtiğini kaydederek, "Kent Müzesi, uzun süredir konuşulan ve tartışılan bir konu. Müze yapılmadan önce içerik hakkında bizlerle paylaşılmasının ve kent uzmanlarından bilgi alınmasının önemli bir katkı olduğunu düşünüyorum. Toplantıya çok geniş bir çevre çağrılmış. Sadece Mersin'den değil, bütün ilçelerden katılım var. O yönden olumlu karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Taş Bina Kent Müzesi Restorasyonu İçin Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

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