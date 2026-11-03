Mersin Toroslar\'da çiftlik evine düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı

Mersin Toroslar'da çiftlik evine düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Toroslar ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 203 fişek, 2 otomatik av tüfeği, 156 kartuş ve 10 litre kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Toroslar ilçesinde ruhsatsız silah ve kaçak içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir çiftlik evine operasyon düzenledi.
Adreste 2 ruhsatsız tabanca, 203 fişek, 2 otomatik av tüfeği, 156 kartuş ile 10 litre kaçak içki ele geçiren ekipler, şüpheli K.B'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?