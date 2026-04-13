Toroslar'da Okuma Salonları Kültür Yuvasına Dönüşüyor
Toroslar'da Okuma Salonları Kültür Yuvasına Dönüşüyor

13.04.2026 17:40
Toroslar Belediyesi, okuma salonlarını kültür ve sanat merkezleri haline getirerek Edebiyat söyleşileri düzenliyor. İlk etkinlikte Saadet Pesen, okumanın önemini vurguladı.

Mersin Toroslar'da okuma salonları, sadece ders çalışma alanları olmaktan çıkarak edebiyatın kalbinin attığı buluşma noktaları haline geliyor. Toroslar Belediyesi bünyesindeki 6 okuma salonunda başlatılan söyleşi etkinlikleri, Nisan ve Mayıs ayları boyunca sürecek bir seriyle her yaştan vatandaşı bir araya getirmeyi hedefliyor. Serinin ilk durağı Selçuklar Okuma Salonu'nda, Eğitimci-Yazar Saadet Pesen'in katılımıyla gerçekleşen imza ve söyleşi programı, geniş bir katılımla samimi bir atmosferde yapıldı.

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, etkinlikte yaptığı konuşmada okuma alışkanlığının toplumsal gelişimdeki önemine dikkat çekti. Gençlerin ders çalışma alanı ihtiyacını karşılamak için okuma salonlarını açtıklarını belirten Yıldız, halen 6 salonun hizmet verdiğini, inşaatı devam eden yeni merkezlerle bu sayının artacağını ifade etti. Okuma salonlarını kültür ve sanatın yaşatıldığı merkezler haline getirmek istediklerini vurgulayan Başkan Yıldız, bu mekanların şairler, yazarlar ve sanatçılarla halkı buluşturan kültür yuvaları olacağını söyledi.

Etkinliğin ilk konuğu Saadet Pesen, öğretmenlikten yazarlığa uzanan yolculuğunu paylaşarak gençlere okumanın önemini anlattı. Okumanın anlama ve düşünme becerisinin temeli olduğunu vurgulayan Pesen, okuma salonuna kitap desteği sözü verdi. Toroslar Belediyesi'nin düzenlediği söyleşi programı, önümüzdeki haftalarda da devam edecek. 18 Nisan'dan 23 Mayıs'a kadar her hafta farklı bir yazar, roman yazarları, şairler ve halk edebiyatçıları gibi edebiyatçılar, çeşitli okuma salonlarında kitapseverlerle buluşacak.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Toroslar Belediyesi, Etkinlikler, Edebiyat, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Toroslar'da Okuma Salonları Kültür Yuvasına Dönüşüyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Toroslar'da Okuma Salonları Kültür Yuvasına Dönüşüyor - Son Dakika
Advertisement
