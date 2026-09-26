Mersin Toroslar\'da sağlık personeli aşırı şekerin obezite ve diyabet riskini anlattı

Mersin'in Toroslar ilçesinde sağlık personelleri "Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası" kapsamında vatandaşları bilgilendirdi.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, sağlık personelleri Buluklu ve Resul mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlara aşırı şeker tüketiminin obezite, diyabet, kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere birçok sağlık sorununa yol açabileceği anlatıldığı etkinlikte, katılımcıların kan şekeri ve beden kitle indeksi ölçümleri de gerçekleştirildi.