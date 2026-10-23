Mersin Toroslar'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı, 192.800 TL'ye el kondu - Son Dakika
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Mersin Toroslar'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı, 192.800 TL'ye el kondu

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Mersin Toroslar\'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı, 192.800 TL\'ye el kondu
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Toroslar'da yürütülen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. Şüphelinin üst ve ikametindeki aramada uyuşturucu madde, hassas terazi, 192.800 TL, seri numarası kazınmış ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

MERSİN'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. Tutuklanan şüphelinin adresinde 192.800 TL para ele geçirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekiplerince 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Merkez Toroslar İlçesinde yapılan sokak çalışmaları kapsamında, A.T.'nin üst ve ikametinde yapılan aramada, çok miktarda uyuşturucu madde, hassas terazi ve 192.800 TL nakit para, seri numarası kazınmış 1 adet ruhsatsız tabanca ile 7 adet fişek bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA
Mersin Cumhuriyet BaşsavcılığıToroslar3. SayfaMersinGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Toroslar'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı, 192.800 TL'ye el kondu - Son Dakika
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