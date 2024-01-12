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Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, 2023'e damga vuran fotoğraflara oy verdi - Son Dakika
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Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, 2023'e damga vuran fotoğraflara oy verdi

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında tercih yaparak, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraflara oy verdi. Yaşar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği 147 fotoğrafı inceledi ve 'Haber', 'Çevre-Yaşam', 'Spor', 'Deprem: Umut' ve 'Gazze: Kanıt' kategorilerinde tercihlerini belirledi. Oylamada emeği geçenleri tebrik eden Yaşar, her kategoride güzel eserler olduğunu belirtti.

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, 2023\'e damga vuran fotoğraflara oy verdi
12.01.2024 - 12:57,  Güncelleme: 13:04
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Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercih yaptı.

Rektör Yaşar, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Mustafa Ünal Uysal'ın "Dağcılar görev başında", "Çevre-Yaşam"da Alper Tüydeş'in "Kimler gelmiş?" adlı fotoğrafına oy veren Yaşar, "Spor"da ise Özgün Tiran'ın "Pehlivan adayları" başlıklı karesini oyladı.

Yaşar, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik'in "Ha gayret", " Gazze: Kanıt" kategorisinde de Ashraf Amra'nın "İsyan" adlı eserini seçti.

Oylamada emeği geçenleri tebrik eden Prof. Dr. Yaşar, "Her birinin arkasında emek, zaman harcanmış. Biz de kendimize göre en güzelini oyladık. Yarışmada yer alanları tebrik ediyorum. Her kategoride gerçekten güzel eserler var." dedi.

Kaynak: AA
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