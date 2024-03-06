Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, ilk 2 ayda gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik çalışmalarını değerlendirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Pehlivan, Valilikte düzenlenen toplantıda, ocak ve şubatta 11 bin 730 asayiş olayının yaşandığını ifade etti.
Asayiş olaylarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 azaldığını anlatan Pehlivan, gözaltına alınan şüphelilerden 755'inin tutuklandığı bilgisini verdi.
Pehlivan, kaçakçılık, organize suçlar, uyuşturucu, terör ve siber suçlarla mücadelede gerçekleştirilen çalışmaları anlattı.
Terör örgütlerine yönelik ocak ve şubatta 73 operasyonun düzenlendiğini belirten Pehlivan, şunları kaydetti:
"Operasyonlarda yakalanan 104 şüpheliden 37'si tutuklanmış olup operasyon sayılarında 3,5 kat artış, tutuklama oranından ise yüzde 164 artış yaşanmıştır. Adı ne olursa olsun terörle mücadele konusunda birimlerimizin bu konudaki operasyonları ve istihbarat çalışmaları etkin bir şekilde devam etmektedir. Özellikle bu örgütlerin vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile huzurunu tehdit etmesine müsaade edilmemiştir ve edilmeyecektir."
Pehlivan, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığının Akdeniz'de huzur ve güvenliğin sağlanması konusunda önemli çalışmalar yaptığını sözlerine ekledi.
Toplantıya, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek katıldı.
Son Dakika › Güncel › Mersin Valisi: İlk 2 ayda asayiş olayları azaldı - Son Dakika
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