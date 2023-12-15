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Mersin ve Gaziantep'te DEAŞ'a fon sağlayanlara operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika
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Mersin ve Gaziantep'te DEAŞ'a fon sağlayanlara operasyon: 9 gözaltı

Mersin ve Gaziantep'te DEAŞ terör örgütüne fon sağlayan 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 604 bin 345 TL ve dijital materyal ele geçirildi.

Mersin ve Gaziantep\'te DEAŞ\'a fon sağlayanlara operasyon: 9 gözaltı
15.12.2023 - 09:44,  Güncelleme: 09:45
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MERSİN ve Gaziantep'te DEAŞ silahlı terör örgütüne fon sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltı alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütüne fon toplama ve sağlama faaliyeti yürüten 9 kişi ile 2 şirketi tespit etti. Şüpheliler ve şirket hakkında MASAK tarafından düzenlenen raporda 1 milyon 200 bin lira civarında şüpheli para transferinin olduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon için harekete geçildi. Mersin ve Gaziantep'te eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 604 bin 345 TL ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. (DHA)

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Mersin ve Gaziantep'te DEAŞ'a fon sağlayanlara operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika
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