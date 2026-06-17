Mersin ve İzmir\'de Terör Operasyonu

Mersin ve İzmir'de, terör örgütleri DEAŞ ve TKP/ML-TİKKO üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, 2 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonda, DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen şüpheli Silifke ilçesinde, TKP/ML TİKKO üyesi olduğu iddia edilen zanlı ise İzmir'de yakalandı.

Zanlıların adreslerinde ele geçirilen materyal ve doküman incelemeye alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.